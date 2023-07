Pennellate ed arte molisane al Palio del 2 luglio appena svoltosi nella gremitissima piazza del Campo a Siena e che ha visto la vittoria della contrada La Selva col noto e plurivincitore fantino Giovanni Atzeni Tittia . Nella circostanza però c’era anche l’impronta molisana. A realizzare il drappellone, o cencio, ha provveduto infatti l’artista 78enne Roberto Di Jullo, nato a Forlì del Sannio (Isernia) e con studi pittorici a Roma e Pescocostanzo in Abruzzo. Il suo “cencio” è stato unanimamente apprezzato ed applaudito rappresentando la Vergine, la forza della natura animale e tutte le contrade in gara. A fine palio rituale giro festoso dei contradaioli vincitori de La Selva che hanno girato in lungo e in largo la loro contrada e l’intera Siena inneggiando e sventolando il drappellone firmato dal pittore molisano. Altro bel segnale della valenza della terra molisana !