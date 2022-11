Il Venafro sbaglia il rigore del possibile 2 a 1 e da un tifoso venafrano a fine gara critiche a mister Camorani per il dopo penalty fallito

Pari (1-1) nel derbyssimo d’eccellenza molisana al “Del Prete”di Venafro tra l’undici locale e l’Isernia, da sempre fieri rivali calcistici, un dato ampiamente confermato da tali ultimi ’90. S’è giocato dinanzi ad un buon pubblico d’ambo le parti, come non accadeva da tempo al rettangolo di gioco venafrano, ed al termine del match le recriminazioni maggiori sono del Venafro per la bella partita disputata e la ghiotta occasione di agguantare l’intera posta in palio, che però non é arrivata causa il rigore sull’1 a 1 fallito a poco dal termine da Montaperto, con battibecco successivo tra il giocatore ed il mister del Venafro, Camorani, puntualmente stigmatizzato a fine match da uno spettatore venafrano che non concordava col tecnico per le rimostranze plateali verso il proprio giocatore. Il Venafro quindi esce a testa alta dalla gara, non altrettanto l’Isernia che ha trovato il pari dopo il gol iniziale del venafrano Capo solo su rigore di Negro, apparso ai più assai benevolo verso i colori isernini. Il Venafro una volta in vantaggio ha avuto subito dopo l’occasione del raddoppio, fallito però per un’inezia. L’Isernia ? Non ha fatto una grande partita, tutt’altro.

Bloccati i due bomber biancocelesti Panico e Pettrone, gli ospiti hanno avuto poche occasioni da rete e solo il più che generoso rigore ha evitato loro la sconfitta. In effetti Roncone, il portiere del Venafro, è stato pochissimo impegnato, capitolando solo sul penalty. I migliori del Venafro ? Capo, l’autore del gol del vantaggio iniziale, capitan Velardi e Bianchi, letteralmente imprendibile da parte dei biancocelesti. I migliori dell’Isernia ? Elisei, che ha parato il rigore, Di Lullo e Cascio. Gli uomini in campo e in panchina per il Venafro e l’Isernia. VENAFRO : Roncone, Ianniello, Zavarone, Cipriano, Sabatino,Velardi, Bianchi, Martino, Sylla Sylla, Paolella, Capo. Panchina : Valente,Giuliano, Ciolli,Giaquinto, Fusotto,Torpa e Montaperto. ISERNIA : Elisei, Mingione, Del Bianco, Di Lullo, Barile, Pesce, Ercolano, Cascio, Negro, Panico, Pettrone. Panchina : Russo,Pirollo, Di Giulio, Belfiore, Giordano,Muccillo e Fofana.