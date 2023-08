0-0 NELL’AMICHEVOLE VENAFRO/REAL CASSINO AL “DEL PRETE” DI VENAFRO

Nulla di fatto e zero reti nell’amichevole di ieri al Del Prete di Venafro tra i locali ed il Real Cassino, club laziale di promozione. Sole cocente, tanto impegno in campo, ma nessuna delle due squadre è riuscita a sfondare. Azioni veloci e manovrate d’ambo le parti, tanta la voglia di ben figurare al cospetto dei rispettivi mister, ma sia i ciociari che i molisani non sono riusciti a segnare. E nessuno dei due portieri nella circostanza ha dovuto effettuare interventi di rilievo. Il Venafro è partito con Roncone,Ianniello, Velardi, Sabatino, Del Giudice, Massaro, Aly, De Sanctis, Capone, Fruscella eBiachi, coi vari Martino, Capo, Grande, Ricci, Delli Carpini, Ciolli, Spina e Mangone subentrati nel corso dei due tempi a minutaggio ridotto. Buona amichevole quindi, necessaria ad entrambe le squadre per crescere in vista dell’avvio ufficiale dei rispettivi campionati di eccellenza molisana e promozione laziale.

T.A.