Nell’edizione 2023 di Venolea verrà presentato il progetto audiovisivo “WINX CLUB – LA MAGIA DELL’ITALIA”, presso Castello Pandone, alle ore 16,30 di sabato 16 dicembre 2023.

Nell’ambito della strategia di promozione integrata dell’Italia all’estero, la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha portato a termine con successo la realizzazione del progetto audiovisivo ‘Winx Club – La Magia dell’Italia”, volto a raccontare la diversità e la ricchezza dei territori italiani nel linguaggio dei più giovani e da un punto di vista innovativo. La serie animata già presentata in anteprima alla 53ma edizione del Giffoni Film Festival, il 22 luglio u.s., annovera otto episodi della serie, tra cui l’avventura che vede coinvolti il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e Castello Pandone. L’iniziativa del Ministero degli Affari Esteri costituisce una straordinaria occasione di promozione all’estero sia per il Parco che per Castello Pandone, essendo stata tradotta in 9 lingue e destinata alle ambasciate e agli Istituti di cultura italiani nel Mondo. Il filmato verrà presentato a Venafro da Luca Di Gianfrancesco, Consigliere D’Ambasciata – Capo Ufficio VI, Ministero Affari esteri: WINX CLUB. Seguirà dopo la presentazione Il PREMIO “VENOLEA” 2023 – Plinius, Oltre il tempo”, che prevede tra le caratteristiche del concorso, la valutazione non dell’olio nuovo, bensì dell’olio che conserva meglio le proprie qualità organolettiche ad un anno circa dalla spremitura. L’istituzione del Premio che in passato ha visto vincitori oli di Venafro e bassomolisani ma anche oli di Palestina e Montenegro, vuole riecheggiare la prima classificazione di olio della storia di Plinio il Vecchio, Venolea è caratterizzata da un programma ricco e promozionale del territorio e delle antichissime cultura e coltura dell’olivo di Venafro. Giunta alla XI edizione, Venolea è stata sede, nel passato, di importanti convegni ed eventi legati all’olivicoltura storica, all’enogastronomia e all’oleoturismo. Quest’anno Venolea torna a Castello Pandone, dove nel 2013 venne presentato lo studio sulla datazione e la caratterizzazione genetica degli olivi del Getsemani a Gerusalemme. Successivamente un’altra edizione è stata curata assieme alla Olive Branch Foundation di Taybeh – Efraim, altro luogo storico dell’olivicoltura in Palestina. Due edizioni, 2012 e 2015, sono state oggetto della trasmissione televisiva “Sereno Variabile”. L’edizione del 2019, interamente dedicata al Registro Nazionale dei Paesaggi storici del MIPAAF con la partecipazione del Prof. Mauro Agnoletti è stata inserita anche nell’ambito del Progetto Interreg Cross Border Olive, iniziativa finalizzata al turismo dei luoghi caratterizzati da oliveti secolari, di cui il Parco è stato beneficiario, assieme ad altre realtà transfrontaliere adriatiche. Venolea è patrocinata dal Ministero della Sovranità Alimentare, Agricoltura e Foreste, dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, dal Ministero della Cultura, Direzione regionale del Molise e dall’Associazione Paesaggi Rurali di Interesse Storico.