di Redazione

27 giugno, a Caserta, si torna a parlare del futuro del Parco Nazionale del Matese grazie a un convegno organizzato dal Touring Club Italiano, con il patrocinio di Regione Campania, Regione Molise e della città di Caserta: “Parco Nazionale del Matese: natura, paesaggio, cultura e sviluppo”.

Atteso da oltre 30 anni, istituito per legge nel 2017, il progetto del Parco è ancora fermo malgrado le opportunità che potrebbe offrire ai territori interessati, in particolare nelle province di Benevento, Campobasso, Caserta e Isernia.

Obiettivo dell’incontro è avviare un dialogo tra istituzioni, studiosi e portatori d’interesse per esplorare le nuove opportunità offerte dalla nascita del Parco Nazionale del Matese, in particolare riguardo le prospettive di crescita derivanti dallo sviluppo del turismo sostenibile.

All’evento, che si terrà giovedì 27 giugno a Caserta, dalle 9 alle 13, nella Sala convegni del Real sito del Belvedere di san Leucio parteciperanno rappresentanti delle Regioni Campania e Molise, esperti ed esponenti del mondo associativo ambientalista, culturale e imprenditoriale. Tra questi Giovanni Pandolfo, Consigliere nazionale Touring Club Italiano e Console Regionale della Campania, Felice Casucci, Assessore al Turismo Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente Regione Campania e Assessore all’Ambiente, Andrea Di Lucente, Vicepresidente Regione Molise e Assessore all’Ambiente, Carlo Marino, Sindaco di Caserta, Susanna D’Antoni, Responsabile Aree Protette di ISPRA, Luca Santini, Presidente Federparchi, Rossella Del Prete, Docente Università del Sannio, Ludovico Solima, Docente Università della Campania L.Vanvitelli, Rossano Pazzagli, Docente Università degli Studi del Molise, Carmine Nardone, presidente Futuridea, Roberto Ruta, autore della norma relativa al Parco Nazionale del Matese nella legge 205/2017, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree Protette e Biodiversità Legambiente, Vincenzo D’Andrea, presidente emerito Consulta del Matese, Antonella Golino, ricercatrice Università degli Studi del Molise.

L’intervento conclusivo è affidato a Giuseppe Roma, Vice Presidente Touring Club Italiano.

L’invito è rivolto a tutte le realtà locali e regionali, incluse le associazioni e le imprese del territorio. L’obiettivo del convegno è costruire una comunità territoriale coesa e orientata verso il futuro, superando divisioni e promuovendo lo sviluppo del Parco Nazionale del Matese.

Per ulteriori informazioni, contattare: benevento@volontaritouring.it – Lorenzo Piombo 338/3431737