Due parchi eolici a poca distanza l’uno dall’altro, tra Campomarino e Portocannone, due richieste per l’installazione sono state protocollate in Comune a Portocannone. La conferma arriva dal sindaco Giuseppe Caporicci.

“Il procedimento, già avviato presso la Regione Molise con la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (Via), cade come una bomba sul nostro territorio – scrive sui social il primo cittadino – senza alcun preventivo coinvolgimento né dell’Amministrazione comunale né dei tanti proprietari dei terreni interessati, elencati in un piano particellare di esproprio già molto dettagliato”.

Caporicci si dice contrario ai due insediamenti eolici e annuncia parere negativo in conferenza di servizi. “Voglio rappresentare pubblicamente, sin d’ora, con estrema chiarezza, che l’Amministrazione comunale di Portocannone è fermamente contraria a installazioni di questo genere, che rappresenterebbero un irreparabile danno al paesaggio del territorio” conclude il sindaco.