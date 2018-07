L’Associazione Parasacco organizza “Parasacco in Piazza” con il patrocinio della Pro Loco di Venafro. L’evento avrà luogo, sabato 14 luglio, in Piazza Cimorelli – Piazza Vittoro Veneto, a Venafro (IS). Stand gastronomici, mercatino dell’artigianato, musica dal vivo, mostra fotografica e gonfiabili per i più piccoli allieteranno il sabato dei venafrani. Un’occasione per stare insieme e vivere al meglio l’estate tra divertimento, musica e buon cibo. Siete tutti invitati a partecipare.