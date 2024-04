di Redazione

Campobasso Challenge – Green City Influencer: la Paper Week di Comieco entra nelle scuole del capoluogo. La S.E.A. Servizi e Ambiente Spa in prima linea per il riciclo della carta e cartone.

Torna per la quarta edizione la Paper Week, la settimana dedicata all’informazione e alla formazione sulla raccolta differenziata di carta e cartone, organizzata da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici. Da lunedì 8 aprile e fino al 14, i cittadini avranno la possibilità di approfondire il tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire il valore della filiera del riciclo attraverso una serie di iniziative. Tra queste c’è anche quella proposta da Sea Spa per le scuole primarie e secondarie di primo grado della città. La Municipalizzata, che sul territorio mostra da anni una particolare attenzione al mondo dei più giovani e della formazione nelle scuole, ha accolto per il terzo anno consecutivo l’appello di Comieco per promuovere iniziative innovative per raccontare il mondo della carta e del suo riciclo. Campobasso Challenge – Green City Influencer è l’iniziativa promossa per il 2024 e andata in scena oggi, 10 aprile, e che rientra nel più ampio percorso che centinaia di studenti stanno percorrendo con “Campobasso Scuole Sostenibili”. Gli studenti degli Istituti Colozza, D’Ovidio, Jovine, Montini e Petrone sono stati chiamati a realizzare un messaggio sul valore della carta e dell’importanza del corretto conferimento. La Challenge si è confermata vincente con una forte valenza e ricaduta sociale coinvolgendo centinaia di studenti e le proprie famiglie. Numeri importanti e che dimostrano l’attenzione del mondo della scuola verso le tematiche ambientali. “Siamo lieti di aderire anche quest’anno alla Paper Week. Un’opportunità per conoscere e apprezzare meglio la versatilità della carta e cartone e un momento di approfondimento per gli studenti coinvolti. Per Sea Spa tutto questo rappresenta un’occasione per promuovere pratiche di sostenibilità e di attenzione al tema riciclo”, ha affermato l’Amministratore unico Stefania Tomaro. Ma quanta carta si differenzia a Campobasso? I numeri della raccolta carta e cartone, secondo l’Ispra, per l’anno 2022 vede raccolti 1.871,120 tonnellate, che rappresentano il 22,2% di differenziata e una produzione pro capite di 39,75 kg a fronte di una media regionale di 40,7 kg.