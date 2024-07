di T.A.

RICORDANDO PAPA FRANCESCO DIECI ANNI ORSONO IN MOLISE

Un evento da non dimenticare, rinnovandone il ricordo nel tempo. Trattasi della presenza di Papa Francesco dieci anni orsono in Molise, esattamente nell’ovest del territorio regionale. A rinnovarne i momenti salienti si pubblica la locandina di allora, per la precisione del 5 luglio del 2014, giorno appunto dell’arrivo del Sommo Pontefice nella terra di Molise. Locandina dal titolo “Isernia accoglie Papa Francesco” e al centro l’immagine sorridente del Papa, con a lato le cattedrali diocesane, quella isernina e l’altra venafrana. Quindi il programma della giornata : “Ore 16,30, Incontro con gli ospiti della Casa Circondariale” e a seguire “Piazza Tullio Tedeschi, Piazza Celestino V, Cattedrale Incontro con i malati, Piazza della Cattedrale dopo il saluto del Vescovo il Santo Padre parla ai fedeli”. Ed ancora dalla stessa locandina, “Coloro che sono nelle altre piazze sono collegati con gli schermi che trasmettono l’evento”. Quindi ancora, “Indizione dell’anno giubilare Celestiniano, preghiera e benedizione”. La conclusione del messaggio ai fedeli : “Il Sommo Pontefice al ritorno ripercorre lo stesso tragitto e raggiunge la caserma dei Vigili del Fuoco da dove riparte (in elicottero, ndr) per la Città del Vaticano”. Fu un pomeriggio bellissimo ed intenso, ed è stato assai suggestivo ricordarlo dieci anni dopo.