RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il documento più importante per un ente è senza dubbio il bilancio il quale viene redatto attenendosi a numerose disposizioni di legge. Per far si che questo documento possa essere letto e compreso dal maggior numero di cittadini, è stata redatta dall’Amministrazione comunale di Campobasso e dal settore Bilancio, la nota informativa per la lettura del bilancio preventivo utile al cittadino per meglio comprendere ed interpretare il bilancio dell’ente.

“La nota informativa si compone di una parte generale e di una parte specificamente dedicata al bilancio preventivo 2021/2023 del Comune di Campobasso, – ha spiegato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella – oltre a fornire un breve glossario in cui si spiegano i concetti basilari della vita di un’amministrazione comunale.

Obiettivo principale di questo lavoro – ha aggiunto l’assessore – è accorciare le distanze tra cittadino e amministrazione pubblica affinché siano meglio comprese le criticità che ogni ente è chiamato ad affrontare e i meccanismi che ne permettono la gestione. Con questo strumento si cerca di mettere un ulteriore tassello per raggiungere la completa trasparenza amministrativa che permette di creare una cittadinanza informata e libera.”

“La lettura e la conoscenza più approfondita di un documento come quello del bilancio, permettono ai cittadini di comprendere meglio le scelte che l’Amministrazione attua e che si concretizzano in beni e servizi per la comunità. – ha detto in conclusione Panichella – Un ringraziamento per quanto si è realizzato con la stesura di questo documento informativo va doverosamente fatto alla presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Giuseppina Di Iorio, e alla consigliera Anna Petrecca. Il mio grazie va anche, ovviamente, a tutti i rappresentanti della Commissione Consiliare Bilancio che hanno avuto modo di fornirci spunti e riflessioni utili a migliorare l’efficacia comunicativa del documento.”

La nota informativa, in versione pdf, è scaricabile dai cittadini direttamente dal sito web del Comune di Campobasso, sia andando sull’home page che nella sezione dedicata al Bilancio preventivo e consuntivo, al seguente link:

https://www.comune.campobasso.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/132