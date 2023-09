PANCHINA ROTTA SUL PIAZZALE DEL CONVENTO FRANCESCANO DI VENAFRO, MA NONTRATTASI DI VANDALISMO

Il vandalismo non c’entra affatto, si pensa. Probabilmente trattasi solo di struttura facilmente deteriorabile e come tale soggetta a rottura. Si sta scrivendo di una delle panchine situate all’esterno del Convento Francescano di Venafro, più esattamente sul marciapiede a lato del piazzale antistante il sito religioso. La panca è stata ritrovata rotta e con lo schienale inservibile appoggiato alla parete esterna del Convento. No, nessun vandalismo -si spera- ma casuale rottura dello schienale, una volta che qualcuno/a avrà fatto per sedersi ed appoggiarsi allo schienale, che ha ceduto di netto. Tocca a questo punto rimuovere l’inservibile panca, sostituendola con altra nuova e più robusta. Ci penseranno i fedeli di Basilica e Convento ? Senz’altro !

T.A.