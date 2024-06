di T.A.

URGENTE IL LORO RIPRISTINO ALLA LUCE DELL’ACCLARATA UTILITA’ SOCIALE.

Quando c’erano -funzionanti, comodi ed accoglienti- erano graditissimi ed utili a quanti transitavano a piedi o su gomma lungo le strade provinciali dell’interno del Molise. Si sta scrivendo dei comodi ed assolutamente graditi tavolini e panche di legno installati nel corso degli anni dall’amministrazione provinciale isernina lungo le arterie provinciali di collina e montagna dell’interno del territorio regionale affinché chi passava a piedi o su gomma potesse fermarsi per una breve sosta, ristorarsi con una bevuta d’acqua o un boccone frugale e riprendere la marcia, riposato e con le energie giuste. Panche e tavoli cioè dall’utilità massima ed un servizio unanimemente ben accolto. Questo prima. Oggi la situazione, ai noi …, è tutt’altra ! Tali strutture in legno risultano infatti o deteriorate dal tempo e dalle intemperie o inservibili del tutto date le loro impossibili condizioni o addirittura completamente sparite, portate via dagli immancabili “intellingentoni” dei vandali, categoria puntualmente all’opera ! Qualche esempio per dare l’idea di quanto si scrive. Lungo la provinciale per Conca Casale sono “sopravvissuti” di siffatte pur utili strutture il tavolo mal ridotto e il ferro che reggeva le panche. Tutto il resto sparito ! Ancora peggiore la situazione lungo la provinciale Atinense che dal Molise porta nel Lazio. Quì, a lato della strada, era stata creata una bellissima ed accogliente area di riposo e ristoro con alberi, verde, tavolo e panca di legno per la piena soddisfazione di tutti. Ebbene è sparito ogni cosa ! Gl’ “intelligenti” -che non mancano mai- hanno portato via alberi, tavoli e panche, lasciando il nulla là dove prima era stato creato qualcosa di assolutamente utile e gradito alla collettività. Il rimedio a siffatto scempio ? Ripristinare ogni cosa a tempo di record, così da tornare ad offrire segnali di fattività in barba all’indole distruttiva di qualche sciagurato ! Nella considerazione della somma utilità psico/fisica di siffatte strutture.