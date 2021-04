RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Vi presentiamo i 10 giocatori finalisti per il Pallone d’Oro Serie D 2020/21 di Tuttocampo.

Dopo la prima selezione di 100 giocatori solo i 10 più votati hanno potuto accedere alla fase finale.

Dopo Gianluca Draghetti (2019/20), Simone D’Anna (2018/19), Carlos Clay Franca 2017/18, Loris Traditi (2016/17) e Nagib Sekkoum (2015/16), chi sarà il Pallone d’Oro Serie D 2020/21?

COME VOTARE

Votare i tuoi giocatori preferiti è semplicissimo: vota e fai votare il tuo giocatore nel sondaggio cliccando sul pulsante VOTA nella lista sottostante. Per questa fase del concorso possono votare solo gli utenti registrati al sito, con al massimo un voto al giorno.

Per motivi tecnici e di sicurezza il voto è valido solo se inserito dal sito, dall’app non è possibile effettuare la votazione. Se ti trovi nell’app puoi cliccare sull’icona in alto a destra per aprire l’articolo direttamente nel sito.

Se non sei registrato puoi farlo in questa pagina.

Il termine della fase finale è previsto per il giorno mercoledì 21 Aprile 2021 alle ore 12:00, dopo il quale verrà decretato il vincitore del Pallone d’Oro Serie D 2020/21 di Tuttocampo.

Il Vincitore sarà intervistato e sarà premiato con il Pallone d’Oro Tuttocampo. Inoltre il giocatore sarà inserito nell’albo d’oro della manifestazione.

