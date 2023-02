Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato il presente DISPOSITIVO DI SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 324 del 2022, proposto dall’Azienda di

Trasporti Molisana – A.T.M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Santis e Antonio Maria Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D’Ungheria n.74, nonché dall’avvocato Matteo Iacovelli del Servizio Avvocatura Regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. (S.A.T.I. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Reale e Giuseppe Ruta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; N. 00324/2022 REG.RIC. per l’annullamento previa sospensiva

-del bando di gara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 14 ottobre 2022, con il quale la Regione Molise ha indetto una “Procedura aperta ex Regolamento n. 1370/2007/CE, per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano del bacino territoriale della Regione Molise – Lotto n. 1 CIG: 9340908920 – Lotto n. 2 CIG:

9340925728”;

-di tutti i documenti costituenti la lex specialis di gara, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

–l’avviso di preinformazione n. 2017/S 012-018383, successivamente aggiornato con avviso n. 2022/S 109-309455 pubblicato nella G.U.C.E. in data 08/06/2022;

–la determinazione dirigenziale a contrarre n. 5713 del 30.09.2022, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 5893 del 6.10.2022;

–la Determinazione Dirigenziale di indizione della procedura n. 5904 del 6.10.2022;

–il Disciplinare di Gara;

–il Capitolato di gara e i relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della Società Autocooperative Trasporti Italiani S.p.A. (S.A.T.I. s.p.a.);

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 120, comma 9°, del cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così N. 00324/2022 REG.RIC. provvede:

-accoglie il ricorso sotto i profili di censura indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe impugnati;

-condanna la Regione Molise al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge qualora dovuti e oltre al rimborso del contributo unificato versato;

-compensa le spese di lite nei confronti della Società Autocooperative Trasporti Italiani s.p.a. (S.A.T.I. s.p.a.).

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario

Francesco Avino, Referendario, Estensore