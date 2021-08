di Tonino Atella

“Il primo settembre si riparte alla grande, con tutte le attività in palestra e con rinnovata energia !”. Sembra quasi … un grido di battaglia ed invece assai più tranquillamente e pacatamente è quanto fa sapere Antonella Colarusso, isernina trapiantata a Venafro, circa la riapertura dal mese prossimo delle palestre in genere, compresa la sua “Mens Sana in Corpore Sano” che la donna conduce a Venafro assieme al marito Enrico Giannini, cantante/musicista al pari della moglie ma in palestra segretario della consorte. Alle spalle, si spera, il covid e le paure connesse, le attività umane riprendono quindi a pieno ritmo per restituire lavoro, serenità e piacere a tanti, con buona pace degli ostinati novax che rifiutano decisamente di sottoporsi a vaccinazioni, rischiando in proprio e facendo correre rischi e pericoli a tutti gli altri ! Ad ogni modo, come appena scritto, le palestre si accingono a riaprire, compresa la venafrana “Mens Sana in Corpore Sano” che propone un ventaglio di esercizi ed attività a 360°, in modo da accontentare tutte e tutti di ogni età. Giusto per dare un’idea, data l’impossibilità di elencare ogni cosa per esigenze di spazio, diciamo che in via Maria Pia di Savoia al civico 22, cioè da Antonella ed Enrico, si farà personal training, fit moving, training femminile, allenamento miofasciale, power aerobic, aerobic cardio, hatha yoga e tant’altro per star bene, essere in forma e divertirsi.