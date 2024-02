di Redazione

E’ il Sindaco di Venafro Alfredo Ricci, già Presidente della Provincia d Isernia a comunicarlo.

“Quando l’estate scorsa come Presidente della Provincia insieme al Consigliere Provinciale Antonella Cernera ci abbiamo puntato , sembrava impossibile . E invece questo gioiellino è una grande scommessa vinta. Ed è solo una tappa di una programmazione che vedrà nei prossimi mesi realizzare campi da padel, campi polivalenti e pista di salto in lungo sempre al Giordano. Impiantistica sportiva innovativa per i nostri alunni e, una volta soddisfatte le esigenze scolastiche, per le associazioni sportive, per i bambini e i giovani che praticano lo sport, insomma per la nostra città. È un tassello di un impegno più generale per rilanciare l’impiantistica sportiva cittadina nei prossimi anni . E la conferma che la Provincia può fare e fare bene per la nostra città. E l’entusiasmo dei nostri ragazzi è la gioia più grande!”