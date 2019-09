Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha accolto questa mattina, a Palazzo Vitale, una delegazione della Fondazione Banco di Napoli, guidata dalla presidente Rossella Paliotto.

Per la prima volta il Molise ospita la Fondazione, ente no profit che persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale, prevalentemente nelle regioni meridionali. Nel pomeriggio di oggi è in programma un convegno sull’antica tradizione della transumanza che coinvolge proprio la Fondazione Banco di Napoli insieme ad altre istituzioni locali.