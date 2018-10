Visita ufficiale, questa mattina a Palazzo Vitale, del console generale della Repubblica di Albania a Bari, Adrian Haskaj, ricevuto dal presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Presenti, oltre al diplomatico albanese, Roberto Laera, delegato per l’Albania di Assoretipmi – associazione 4.0 nata nel web dal gruppo Linkedin “Reti di imprese” con l’obiettivo di creare opportunità di aggregazione e di sviluppo per le imprese e i professionisti – e una rappresentanza di imprenditori. Internazionalizzazione delle imprese e opportunità per le aziende molisane in Albania sono stati i temi affrontati nel corso dell’incontro.

Il presidente Toma ha ribadito che «l’Albania può rappresentare per il Molise un partner interessante con cui instaurare rapporti di collaborazione e promuovere azioni sinergiche» e ha ricordato la missione della Regione Molise dello scorso luglio, quando diciannove imprenditori molisani, operanti in diversi settori produttivi, e una delegazione istituzionale sono stati impegnati in una missione economica plurisettoriale a Tirana. Una ‘tre giorni’ di incontri bilaterali tra imprenditoria molisana e partner commerciali albanesi per sostenere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

«Facciamo molto affidamento sull’Albania, perché riteniamo che quel mercato possa essere fortemente attratto dai nostri marchi», ha detto Toma al console, annunciando a breve una nuova missione in Albania.