di T.A.

Alle porte a Venafro un evento giovanile di grosso seguito e richiamo. Al “Garage Club”, locale d’intrattenimento al centro commerciale La Madonnella della città, la sera del 9 marzo è prevista l’esibizione di Paky Sibillo, uno degli influencer oggi maggiormente seguiti, tant’è gli oltre 800mila ascolti. Gli organizzatori, a loro volta giovani, stanno dando il massimo per la migliore riuscita dell’appuntamento che di certo richiamerà gran pubblico per il nome del personaggio e per la buona musica della serata.