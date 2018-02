La Chiesa di San Leonardo a Colli al Volturno era gremita di fedeli che non son voluti mancare alla Santa Messa Officiata dal Vescovo Mons Camillo Cibotti coadiuvato da Don Vincenzo Frino e Don Paolo Mazzoleni il parroco di oggi è quello di ieri della comunità Collese.

L’omaggio a padre Tito è stato come quello della scorsa settimana nel centro comunitario San Michele Arcangelo, sincero e partecipato. All’omelia Mons Cibotti nel commentare il vangelo che faceva riferimento alla trasfigurazione sul monte Tabor e all’estasi degli apostoli, ha detto che in quella dimensione celestiale oggi padre Tito vive mentre qui in terra il ricordo dell’artista e del sacerdote mai verrà meno.

Il suo profondo legame con le origini familiari, i parenti e la comunità tutta è percepito molto forte tant’è che il dolore per la sua scomparsa è stato il dolore di tutti. Il Centro Comunitario San Michele Arcangelo di Valloni, località dove padre Tito era nato, ha fatto dono al Vescovo ed ai sacerdoti, di una artistica pergamena dove campeggia foto del monumento ai caduti realizzato da Padre Tito su incarico del compianto Vincenzo Balzamo, allora sindaco di Colli ( siamo nel 1970 e solo da qualche anno era venuta a mancare sua madre) ed amico fraterno di padre Tito suo compagno di scuola all’elementari.

E’ una deposizione con un duplice significato. Il soldato che perde la vita per difendere la patria e la Madonna che raccoglie suo figlio Gesù morto sulla croce. Ed è lo stesso padre Tito in un intervista alla stampa in occasione della sua mostra al Vittoriano dichiara : “ogni volta che faccio un lavoro lo faccio perchè me lo sento, ma se analizzo, c’è un perchè ad esempio quando è morta mia madre facevo le deposizioni, ne feci una , e mi accorsi che era il Cristo ad avere in grembo la madre.

Era ovvio per me che volevo che mia madre fosse stata accolta in cielo”. C’è un collegamento con il monumento di Colli ? Pensiamo di si. Poi sulla pergamena uno scritto di padre Tito: era l’augurio che faceva ai suoi concittadini a chiusura di una lettera a loro diretta ” SI REALIZZINO I VOSTRI DESIDERI CON LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE”.

Michele D’alessio