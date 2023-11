di T.A.

Puntata con molisani protagonisti sfortunati alla seguitissima trasmissione serale della Rai de “I Pacchi”, condotta da Amadeus, da tempo protagonista di primo piano nelle reti televisive dell’ente pubblico. Sere fa la “dea bendata” aveva affidato ad un padre ed una figlia isernini, l’artigiano Giovanni e sua figlia Giulia, la possibilità di vincere un bel gruzzolo di euro in monete d’oro, ma l’andamento del gioco è risultato purtroppo negativo per il duo dell’isernino. Dopo fasi altalenanti, figlia e padre hanno “bucato” con l’apertura de “I Pacchi” ed altrettanto male è andata loro l’ultima chance, non riuscendo ad indovinare la regione fortunata con cui portare a casa 50mila euro ! Niente da fare ! Tutto storto e a papà e figlia sono toccati solo gli applausi del pubblico in sala per la loro simpatia emersa nel corso della trasmissione. Peccato, ma altri molisani presto si rifaranno, vogliamo fortemente sperare!