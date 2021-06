Tre giorni di vere emozioni, passione e divertimento quelli appena trascorsi al Galasport di Campobasso. Il tour nazionale E-Motion Padel è partito proprio dal Molise e ha riscosso un grande successo. Un segnale di ripartenza e di ritorno alla vita “normale” grazie allo sport, in chiave amatoriale, con una forte connotazione conviviale che caratterizza da anni il format E-Motion.

La passione per il Padel, sport di tendenza ormai diffuso anche in Molise, ha visto l’arrivo in città di tantissime persone da diverse regioni per il doppio misto e femminile. Il Misto ha visto prevalere la coppia romana Pino Fantone – Serena Moltoni sui bravi Alessio Campidoglio – Camilla Spina di Campobasso. Nel doppio femminile ancora Serena Moltoni –Francesca Valletto di Roma la coppia che si è aggiudicata il titolo su Romina Giuliani –Federica Di Iorio di Campobasso.

Spettacolare la domenica con 24 coppie iscritte e un livello di gioco che ha appassionato tutti i presenti sin dalla mattina, al temine della quale ha strappato il titolo il Primo trofeo “Citta’ di Campobasso” la Coppia DM Gold 1-Lorenzo De Rosa –Paolo Ciarlariello di Termoli e Campobasso su Luca Astorri – Lorenzo Moll atleti di casa, bravi anch’essi a lottare sino al termine di un’ appassionante finale. Menzione speciale anche per le due coppie semifinaliste per l’ottimo risultato raggiunto: Gianni Spina –Lorenzo Buongusto e Mattia Masella – Davide Curioso.