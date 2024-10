di T.A.

Di seguito il messaggio di Padre Giuseppe Cellucci ora assegnato a una nuova missione a Pescara che saluta l’ingresso di Don Mattia Martino, come nuovo Parroco della Parrocchia Sant’ Anna di Pozzilli.

Buongiorno a tutti voi… è appena terminato il suono delle campane che annunciano l’Ave Maria del mattino (Angelus delle 7.30) dopo aver recitato una preghiera per ciascuno di voi e per tutti i parrocchiani di Pozzilli, cosa che faccio da tre anni (tempo di durata del mio ministero di parroco a Pozzilli). Nei prossimi giorni vi informerò sulla data della mia partenza per il luogo della mia nuova missione nella città di Pescara. Infine avviso tutti voi che il nuovo Parroco e la comunità parrocchiale di Pozzilli organizza “un saluto” per me, previsto per domenica prossima 13 ottobre: ore 19 inizio della Santa Messa Vespertina, e a seguire un momento di festa nel salone parrocchiale (ex centro sociale). Siete tutti invitati. Buona giornata.

Buona giornata da padre Giuseppe Cellucci – Missionario O.M I.