di T.A.

Venafro si attiva in tema di Prevenzione del Tumore al Seno. Sarà questo infatti il tema del convegno medico/scientifico di sabato prossimo 21 ottobre ( h 16.30/18.30 ) in programma all’Oratorio “Mons. Armando Galardi” della Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina in via dell’Acquedotto al rione Mercato della Venafro Antica. Organizza il Centro Italiano Femminile (CIF) di Venafro, col supporto di Mamme per la Salute e Venafrani per Venafro. Trattasi di un appuntamento di educazione alla prevenzione per la cultura a difesa della vita. Parleranno nella circostanza il senologo dott. Gregorio Stratta che dirà della “Prevenzione del tumore al seno” ed il pediatra dott. Michele Antonio Capozza che si soffermerà sugli “Aspetti epidemiologici e prospettive di prevenzione dei tumori infantili”. Quindi la parola alle mamme quali “Sentinelle della vita”. Fungerà da moderatore il giornalista/scrittore prof. Tonino Atella. La partecipazione sarà gratuita ed aperta a tutti.