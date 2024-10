di T.A.

OVUNQUE PREGHIERE PER LA PACE.

Notizie dal mondo religioso. E’ appena iniziato il mese di ottobre -informano appunto dall’ambito religioso- mese del Santo Rosario e mese missionario. E in tutte le chiese si recitano il Santo Rosario e quindi la Messa Vespertina. In effetti per l’intera mensilità di ottobre a partire dalle h 18.30 si recitano quanto innanzi. A Pozzilli, giusto per citare, i riti sono in calendario nel luogo di culto del “Cuore Immacolato” in località Case Bucci. Dal Parroco di tale Comune, P. Giuseppe Cellucci, il pensiero al riguardo : “Per il momento che stiamo vivendo nel mondo, con tante situazioni di guerra, uniamoci anche noi nella preghiera PER LA PACE nella recita del S. Rosario”.