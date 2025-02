di Redazione

Venerdì, 28 febbraio, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 14.00, nel Centro Donna dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (Piano -1, ingresso 2), si terrà un open day di prevenzione dell’Osteoporosi. Possono partecipare a questa giornata tutte le donne che abbiano superato i 40 anni di età e potranno effettuare, in maniera del tutto gratuita, un colloquio con gli specialisti in patologie del metabolismo osseo, neuro-interventistica e neuroriabilitazione.

Sarà possibile inoltre effettuare un Esame MOC lombare e femorale per tutte coloro che non lo hanno eseguito negli ultimi 12 mesi. Per partecipare all’Open day bisogna contattare il numero di telefono 0865.929671 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, la prenotazione è obbligatoria sino ad esaurimento posti. Per l’occasione verrà presentato il nuovo Centro Osteoporosi dell’Istituto, dedicato alle patologie del metabolismo osseo. L’Osteoporosi è tra le patologie più diffuse in questo ambito, insieme a Osteomalacia (perdita di minerali nelle ossa, causa di fratture, malformazioni e dolori) e Iperparatiroidismo (causato da un eccesso di ormone paratiroideo che serve a mantenere normali i livelli circolanti di calcio nelle ossa causando una fragilità scheletrica). Queste sono molto diffuse e comportano un indebolimento o una deformazione della struttura ossea. Per tale motivo la prevenzione diventa importante al fine di limitare una eventuale perdita di densità delle ossa.