La nota di Vincenzo Notarangelo (Segretario Regionale LeU-SINISTRA ITALIANA del Molise).

Nei giorni scorsi ci siamo recati più volte a Roma per cercare di comprendere quello che stava accadendo alla sanità molisana.

Forte il disagio manifestato dalla delegazione molisana di LeU fin dal primo incontro svoltosi al Ministero della Salute il 20 Luglio per le decisioni che si stavano prendendo e, nell’occasione, altrettanto forti furono le dichiarazioni ministeriali di un intervento chiarificatore sulla questione.

Giorni passati ad interrogarci su come la decisione di pochi “rais” di Campobasso potesse prevalere sulla volontà dell’intero popolo molisano espressa per ben 2 volte dal Consiglio Regionale, da 118 amministrazioni comunali, da partiti politici, associazioni e comitati civici.

Giorni in cui si è lavorato affinché ci fosse una correzione di rotta, riportando al centro gli interessi dei cittadini ad una sanità di qualità.

Il Ministero ora ha spiegato che il piano di riordino della rete ospedaliera in funzione anti-Covid presentato dai vertici regionali va modificato secondo le indicazioni del DCPM e del Ministero stesso e, sopratutto, va armonizzato all’adottando Documento di Programmazione Regionale per l’emergenza Covid.

Adesso chiediamo che il Documento di Programmazione Regionale per l’emergenza Covid venga portato in tempi brevissimi in Consiglio Regionale e venga approvato con indicazioni ferme alle quali non si possa più immotivatamente derogare.

Il Consiglio Regionale sia conseguente a quanto finora fatto ed scriva espressamente nel Documento di Programmazione Regionale per l’emergenza Covid che il Vietri di Larino è l’unico Ospedale Covid-19 di riferimento per la Regione Molise, dichiarando la sua ferma contrarietà a soluzioni di Ospedali “promiscui” che posso fare solo danni alla salute dei cittadini in caso di ripartenza del contagio.

Troppo tempo sta passando inutilmente, si faccia in fretta per non perdere l’ennesima occasione di riscatto per una sanità molisana pubblica e di qualità!