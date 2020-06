Nella giornata odierna, in considerazione dei recenti episodi – aggressione ad un medico ed un principio di incendio in un reparto – verificatisi all’interno dell’Ospedale “Veneziale”, che, tra l’altro, hanno avuto ampio risalto mediatico da parte degli Organi di stampa locale, il Prefetto, dr. Vincenzo Callea, ha convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, per la verifica delle condizioni di sicurezza pubblica del Plesso ospedaliero cittadino.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia, il Sindaco di Isernia, Gen. Giacomo D’Apollonio, il Presidente della Provincia, Avv. Alfredo Ricci, il Direttore Generale dell’Asrem, Avv. Oreste Florenzano e la Direttrice Sanitaria del “Veneziale”, dr.ssa Vilma Sferra, si è avuto modo di esaminare ampiamente i fatti occorsi, che, seppur allo stato appaiano circostanziati ed episodici, hanno destato, per la comunità pentra, un diffuso allarme sociale.

Al riguardo, inizialmente, si è provveduto ad analizzare l’efficacia delle misure preventive adottate, nell’immediatezza, da parte delle Forze di Polizia, che hanno riguardato l’intensificazione dei servizi di vigilanza nei pressi dell’Ospedale, in attuazione di quanto già previsto nell’ambito del Piano Coordinato di Controllo del Territorio.

Per quanto concerne, invece, la sicurezza del personale sanitario e dell’utenza dell’Ospedale, il Direttore Generale dell’Asrem ha presentato al Comitato Provinciale il contenuto del Piano di sicurezza per gli ospedali, in corso di attuazione, che prevede azioni di rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza; riorganizzazione, anche con la consulenza delle Forze di Polizia, dei posti di vigilanza privata, al fine di rendere più efficace la prevenzione; la formazione del personale nella gestione dello stress da parte dei pazienti e dei loro familiari.

L’incontro, tenutosi in un clima di viva cordialità e collaborazione, ha costituito l’occasione per il Prefetto di rivolgere il proprio sentito ringraziamento al Direttore Generale dell’Asrem, e per suo tramite a tutto il personale medico e paramedico, per l’impegno profuso, con grande senso di abnegazione, nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.