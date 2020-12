Il dirigente medico del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, replica, senza mai citarlo, al dg Asrem Florenzano.

“Vorrei precisare che nel momento in cui si creano posto letto, comunque li si voglia definire, Covid, non Covid, area grigia, occorre prevedere del personale per seguire i pazienti che stazioneranno in quei letti.

Noi siamo già in una situazione di carenza di personale ed ulteriori aggravi sarebbero disastrosi.

Torniamo a chiedere da quale personale saranno seguiti i pazienti in quelle aree. Dopo di che tutte le scelte sono di natura politica, ma non possono gravare sempre sulle stesse persone”.