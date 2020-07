Un utente di Facebook, ha postato sul suo profilo, una foto che non ha bisogno di chiose, parla da sè. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere. La sanità molisana c’ha abituato a tutto, mancava solo una campanaccio per le mucche al posto del campanello. Possibile che non si riescono a trovare nemmeno i soldi per installare un campanello normale in un ospedale? Il SS. Rosario di Venafro è lasciato sempre più in balie delle onde, altro che rilancio.