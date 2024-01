di Redazione

Una buona e rassicurante notizia per i cittadini molisani, e non solo. Dallo scorso mese di dicembre, presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia/UTIC dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, diretta dalla dott.ssa Angela Rita Colavita, è attiva una nuova Sala di Emodinamica dotata di un angiografo Siemens Artis Zee Ceiling di ultima generazione. Una nuova ‘realtà’ con 6 posti letto di Terapia Intensiva Cardiologica e 9 posti letto di Terapia Subintensiva, destinata al trattamento dei pazienti con patologie cardiovascolari acute (IMA) e croniche che accedono al PO Cardarelli- Centro Hub Regionale della Rete IMA. Attuati, poi, numerosi interventi complessi su tronco comune, biforcazioni, lesioni calcifiche, occlusioni croniche, restenosi intrastent, patologia dei graft venosi, utilizzando materiali e tecnologie di ultima generazione. Per lo studio della patologia coronarica sono a disposizione innovative tecniche di imaging intracoronarico (OCT, IVUS) e tecniche di valutazione funzionale (FFR, iFR). Inoltre, sono disponibili, i dispositivi per il trattamento delle lesioni calcifiche: RotaPRO, DiamondBack e Shockwave. La Sala è fornita di sistemi di assistenza al circolo: impella e contropulsatore aortico. “Ho voluto fermamente la realizzazione di una nuova sala di emodinamica, tra l’altro situata all’ interno della Terapia intensiva Cardiologica – ha commentato la dott.ssa Colavita – Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la concretizzazione di un progetto all’avanguardia per la gestione dei pazienti con patologie cardiovascolari. Riusciremo, così, ad erogare un servizio di ottima qualità ai cittadini. È stato un lavoro lungo, raggiunto con la piena collaborazione della Direzione Strategica e le unità operative tecnico-amministrative e sanitarie coinvolte nella attuazione della nuova UTIC dell’Asrem”