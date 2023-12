di T.A.

La presentazione il 22 dicembre, alle 17.00, nella sala meeting dell’albergo diffuso Borgotufi. Il ricavato va ad ALI Emozioni in Movimento APS per finanziare le attività contro tutte le vittime di violenza.

Da Borgotufi Albergo Diffuso di Castel del Giudice perviene il comunicato che segu: “Un viaggio tra l’Italia e la Spagna accompagnato da racconti giocosi illustrati a tema astrologico: il tour di presentazione della quarta edizione di Oroscopo al Caffè, agenda della scrittrice Greta Rodan, fa tappa venerdì 22 dicembre alle 17.00 nella sala convegni dell’albergo diffuso Borgotufi a Castel del Giudice (IS) con il suo carico di emozioni solidali. L’evento nasce in collaborazione con il Centro Studi Casa Frezza, e con il patrocinio della Pro Loco Caldora e del Comune di Castel del Giudice. A dialogare con l’autrice, Luciana Petrocelli di Casa Frezza e l’artista Marco Vignone. Alla presentazione interverrà anche il Maestro Piero Ricci. I racconti, illustrati dall’artista Valeria Vallone, nascono tutti dall’estro di Greta Rodan, mentre le quattro narrazioni sulle stagioni sono opera della scrittrice Maria Pia De Martino. L’agenda, pubblicata dalla Art& Publishing, è patrocinata dalle associazioni MEC e StopAlbullismo ODV, oltre che dalle industrie grafiche Cicchetti. Greta Rodan, autrice di origini napoletane che ha scelto Isernia come suo luogo di adozione, con Oroscopo al Caffè lancia un messaggio importante contro la violenza di ogni forma e genere. Il ricavato della vendita dell’agenda va infatti ad ALI Emozioni in Movimento APS, promossa da professionisti esperti nella didattica e ricercatori in Psicologia Sociale presso l’Università di Catania che si battono attivamente contro la violenza attraverso l’educazione alle emozioni”.