di. T.A.

Da Colacem, azienda operante nel Molise dell’estremo ovest per la produzione del

cemento, perviene il comunicato che segue : “ORGANISMI EVOLUZIONE” è il titolo di una

performance artistica voluta e sostenuta da Colacem, azienda attiva nel settore del cemento.

L’evento si svolgerà mercoledì 15 Novembre alle ore 18.00 presso l’auditorium del Centro

Congressi Stella Polare di Fiera Milano RHO. Si tratta di uno spettacolo sul divenire del

sistema industriale tra idee, progetti e lavoro in continua evoluzione. Artisti concettuali e

visivi, con le loro opere, inviteranno a riflettere non solo sulla funzionalità della fabbrica,

sulla sua capacità di produrre beni necessari, quanto piuttosto sull’essere una sintesi di

creatività e immaginazione, volta a soddisfare esigenze di sicurezza e benessere nella

sostenibilità. ORGANISMI EVOLUZIONE farà esprimere la fabbrica, per trovare ulteriori

risposte al “perché facciamo le cose”. Sarà una visual performance innovativa, multimediale

e immersiva con l’opera degli artisti Carlo Bevilacqua, Francesco Di Loreto, Alice Paltrinieri,

Aymen Yaya e le coreografie di Cecilia Monacelli (DAC Danz’Art Collective). Si potrà assistere liberamente allo spettacolo e ricevere il pass di ingresso per l’auto, scrivendo all’indirizzo e-mail eventi@colacem.it oppure telefonando al numero 334 6404731”.