“In seguito al ballottaggio di ieri, domenica 4 ottobre, ai 6 consiglieri regionali dell’OdG Molise già eletti domenica scorsa, aggiungiamo Pino Cavuoti, Andrea Nasillo e Pasquale Florio. Tra i revisori dei conti Francesco Bottone (29 voti) che si è aggiudicato il ballottaggio con Celeste Barbato (17 voti). Come devo commentare un 8 a 1 sul regionale e un 3 a 0 per i revisori? Facile: una vittoria pulita, netta, trasparente, che rasserena un ordine verso la compattezza. Auguri a tutti!”. Così scrive Vincenzo Cimino su Facebook. L’ex consigliere nazionale considerato già presidente dell’Ordine in in pectore.

Ecco il nuovo Consiglio

Restano fuori dal Consiglio Domenico Bertoni (21 voti) e Sergio Bucci (16 voti).