di T.A.

Da Odg Molise,a firma del presidente Cimino,perviene il counicato che di seguito si ospita: “ Gentili colleghi, siamo riusciti ad ottenere ed è la prima volta nella storia del nostro piccolo Ordine, due commissari d’esame in un triennio: Enrica Cefaratti vi partecipò un anno e mezzo fa e ora il bis per ottobre 2024. Avevo preannunciato che sarebbe stato difficile, ma sotto sotto ci speravo. Una richiesta sostenuta anche dai consiglieri nazionali Pina Petta e Vincenzo Ciccone, alla quale abbiamo creduto tutti, sia perché rilancia la professionalità dei molisani, sia perché è un motivo di vanto per l’Odg Molise, sia perché per la prima volta nella storia, a rappresentare il nostro Ordine è un direttore di una testata commerciale. Siamo certi che anche e soprattutto i nostri esaminandi, potranno trovare in Manuela Petescia, un punto di riferimento in un momento nel quale il numero dei praticanti è cresciuto, come è aumentata la voglia di ottenere l’ideoneità per i tanti ai quali questo Ordine e questa presidenza, ha concesso il praticantato d’ufficio. Alla direttrice de Il Giornale del Molise, Radio luna network, Telemolise e Telemolise 2, non solo il nostro in bocca a lupo, ma lasciatemelo dire, un riconoscimento che meritava per la sua luminosa carriera. Ovviamente, gli altri candidati e coloro che hanno già ricoperto questo ruolo, saranno indicati nelle sessioni future. L’Odg Molise ringrazia il Consiglio Nazionale che ha dimostrato per l’ennesima volta che il Molise partecipa attivamente a tutti i processi di crescita professionale”.