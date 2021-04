1) Nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 sono vietati la circolazione e il transito, sia con qualunque veicolo o mezzo sia a piedi, lungo il tratto della stradina montana che attraversa la località “Campaglione”;

2) sull’intero territorio comunale, nelle giornate di lunedì 5 e martedì 6 aprile 2021 è vietato lo stazionamento e/o il bivacco, per qualunque ragione, sui terreni propri e/o di terzi, ad eccezione delle aree pertinenziali rispetto all’abitazione principale, in cui lo stazionamento è consentito ai soli cittadini ivi residenti entro i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di contenimento del contagio da

Covid-19;

3) in deroga ai divieti di cui ai precedenti punti, è consentito, da parte degli aventi titolo, il transito e/o lo stazionamento per il tempo strettamente necessario a provvedere a non procrastinabili esigenze di alimentazione e cura di animali che siano tenuti presso i predetti fondi, fermi sempre i limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti

in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

D I S P O N E

i contravventori saranno puniti:

– per le violazioni di cui al punto 1), ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), ove contemplate;

– per tutte le altre, mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.