Il prossimo 12 giugno, vigilia della festa di Sant’Antonio, l’Orchestra Giovanile “Città di Isernia“ si esibirà in un concerto di gemellaggio con il liceo musicale “G.M. Galanti” di Campobasso.

Quasi cento ragazzi suoneranno insieme in un’unica grande orchestra. Lo spettacolo avrà luogo in piazza Celestino V, con inizio alle ore 19:30. La manifestazione è patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale di Isernia, in particolar modo dagli assessorati alla cultura e alle politiche giovanili.

Il concerto sarà presentato nel corso d’una conferenza stampa che si terrà venerdì 8 giugno, alle ore 11, nella Sala Raucci del Comune di Isernia.