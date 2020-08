La multinazionale Ferrero SpA si dedica alla produzione di prodotti dolciari. Periodicamente, l’azienda offre opportunità di lavoro di vario genere e per vari profili professionali anche con possibilità di carriera sia in Italia che all’estero.

Al momento, la Ferrero è alla ricerca di operai da impiegare negli stabilimenti ma nelle prossime settimane ci sarà spazio anche per altri figure professionali.

In particolare, sono previste oltre 150 assunzioni di personale per la sede di Alba, in provincia di Cuneo per i profili professionali seguenti:

Performance Factors Development Support

Supply Chain Analyst

Investment Planning Specialist

Brand Manager Seasonal Kinder

Organization & Improvement Project Manager

Shift Operative Leader;

Trade & Shopper Marketing Specialist;

Manutentore Meccanico;

Operai.

Altre opportunità di lavoro in Ferrero, riguardano altri sedi dislocate in Italia. Si cercano operai negli stabilimenti di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza).

Manutentori meccanici e Maintenance Magazzino Automatico sono ricercati nello stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano); Senior Industrial Controller a Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino); HCo Procurement Italy a Caprarola (Viterbo); Shift Operative Leader a Balvano (Potenza).

https://www.lavoroeconcorsi.com/