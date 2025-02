Benvenuti a “Operazione Verità”, la nostra rubrica giornalistica curata dal direttore Massimiliano Scarabeo. In questa serie, ci concentreremo sul Molise, una regione ricca di storia e cultura, ma non priva di sfide e controversie. Affronteremo tematiche delicate e sveleremo verità spesso ignorate, cercando di stimolare una riflessione costruttiva e un cambiamento positivo.

## Assunzioni senza scrupoli

Nel nostro viaggio attraverso il Molise, una delle questioni più preoccupanti che emergono riguarda le assunzioni nelle strutture pubbliche. *Mogli, figli e amanti* trovano impiego con facilità, mentre il merito e la competenza vengono spesso sacrificati. Questo fenomeno, che non fa più notizia, ha lasciato un’opinione pubblica rassegnata, forse perché troppo abituata a queste pratiche. Tuttavia, è fondamentale continuare a parlarne per promuovere trasparenza e giustizia.

## Imprenditori e amministratori

Il panorama imprenditoriale molisano non è esente da critiche. Alcuni imprenditori, anziché investire in sviluppo e innovazione, hanno privilegiato interessi personali, saccheggiando risorse e beni. Utilizzando concessioni pubbliche, hanno cercato di esercitare pressioni sugli amministratori locali. Questi ultimi, nel tentativo di risolvere contratti plurimilionari, si trovano a gestire situazioni complesse, come quella di una cittadina spesso al buio. È importante riconoscere e sostenere quegli amministratori che operano con integrità e trasparenza.

## Le bellezze del Molise

Nonostante le sfide, il Molise brilla grazie alla sua gente. *Lavoratori instancabili* e *giovani talenti* portano avanti con orgoglio il nome della regione. Queste persone, attraverso il loro impegno e dedizione, contribuiscono a far conoscere il Molise nel mondo. Racconteremo le loro storie, celebrando successi e innovazioni che rendono il Molise una terra straordinaria.

## Una nuova dimensione giornalistica

Siamo lieti di annunciare che la nostra testata giornalistica si sta evolvendo in una dimensione interregionale. Con il nuovo direttore Massimiliano Scarabeo, continueremo a offrire un’informazione accurata e di qualità. La rubrica “La Verità” si espanderà, portando alla luce questioni regionali e nazionali, senza mai perdere di vista la nostra missione di verità e trasparenza.

Rimanete con noi mentre esploriamo il Molise e oltre, con l’obiettivo di costruire una comunità più informata e consapevole.

Redazione