Con 131 controlli, 21 verbali, multe per 46mila euro, 17 sequestri per complessivi 600 kg di prodotto ittico, si è conclusa l’operazione ‘Safe Clam’, in ottemperanza al Piano di Controllo Nazionale della Pesca, eseguita dalla Direzione Marittima Abruzzo-Molise.

Vi hanno preso parte le Capitanerie di porto di Pescara, Ortona (Chieti) e Termoli (Campobasso), gli Uffici Circondariali Marittimi di Vasto (Chieti) e Giulianova (Teramo), con l’impiego degli elicotteri del 3/o Nucleo Aereo Guardia Costiera di Pescara.

Obiettivo era il controllo sulla cattura dei molluschi bivalvi con riferimento agli stock della Vongola Venus (Chamelea Gallina). La cattura di questa specie è sottoposta al rispetto di una rigida normativa per quanto concerne zone in cui è consentita, attrezzature autorizzate, quantità giornaliere e modalità di confezionamento e vendita. I controlli sono stati espletati in mare e a terra, dallo sbarco nei porti ai punti vendita, compresi ambulanti, alla ristorazione.

La maggior parte delle violazioni accertate ha riguardato l’inosservanza delle norme relative alla tracciabilità, etichettatura, nonché il superamento dei limiti di cattura giornalieri stabiliti dai vari consorzi di gestione per ogni singola unità. I controlli verranno intensificati nel periodo natalizio. (Ansa)