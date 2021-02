Ieri mattina il Questore di Campobasso, Giancarlo CONTICCHIO, ha incontrato nel proprio ufficio l’imprenditore vittima di tentata estorsione la cui denuncia ha dato origine all’operazione di polizia giudiziaria denominata “RED ZONE”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Campobasso, che nella giornata di ieri si è conclusa con l’esecuzione da parte della Squadra Mobile di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, ritenuti responsabili del tentativo di estorsione di un’ingente somma di denaro con l’aggravante del metodo mafioso.

Il Questore CONTICCHIO ha ringraziato l’imprenditore per la fiducia riposta nelle Istituzioni ed elogiato l’alto senso civico ed il coraggio dimostrati nel rivolgersi alla Polizia di Stato e nel non aver ceduto alle minacce ricevute, mettendo a rischio la propria incolumità. Nell’occasione, il Questore ha voluto consegnare all’imprenditore un libro su San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, anche in segno di vicinanza degli uomini in divisa a tutti coloro che sono vittime di reato.