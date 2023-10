di Redazione

Nel febbraio 2022 era stato condannato a un anno a 22 mesi nell’ambito dell’operazione denominata Mondo di Mezzo.

I difensori dell’ex sindaco di Roma hanno depositato una istanza al Tribunale di Sorveglianza per chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali in relazione alla condanna passata in giudicato. Per Alemanno l’accusa era finanziamento illecito e traffico di influenze.

I giudici, su questa richiesta, si sono riservati di decidere nei prossimi giorni.