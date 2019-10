La Guardia di Finanza di Isernia, su disposizione della Procura della Repubblica di Isernia, ha eseguito nr. 23 Ordinanze di Applicazione di Misure Cautelari Personali (nr. 13 arresti in carcere e nr. 10 arresti domiciliari) ed un decreto di sequestro preventivo per l’importo complessivo pari ad € 7.499.220,05, per beni mobili ed immobili, somme di denaro, autoveicoli e quote societarie, nei confronti di nr. 23 persone fisiche e nr. 21 compagini societarie con sede in tutt’Italia.

Nell’operazione, frutto di un anno di indagini e di accertamenti particolarmente complessi ed articolati, condotti dal Gruppo Guardia di Finanza di Isernia, nel particolare settore della commercializzazione di autovetture di lusso di origine comunitaria e che hanno portato alla scoperta di una mega frode in danno dell’Unione Europea e dell’Italia, sono stati impiegati circa 200 militari e numerosi automezzi.

Le attività operative odierne sono state eseguite nelle provincie di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata. I particolari sull’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 odierne presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Isernia.