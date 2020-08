Un duro colpo è stato inferto alla criminalità operante sulla costa molisana, grazie all’operazione antidroga ‘Tempio’, portata avanti dai Carabinieri di Termoli dalle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 19 agosto. Inoltre, sono state denunciate 4 persone per spaccio di hashish, cocaina, eroina e marijuana. 20 sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

I dettagli del blitz, per stroncare il traffico di droga in basso Molise, sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa a Termoli. Dietro le sbarre è finito un 27enne termolese residente a San Giacomo degli Schiavoni, mentre, per altre quattro persone, è scattato l’obbligo di dimora. L’operazione si è svolta tra Termoli, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi.