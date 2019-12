Nella tarda serata di ieri, nel quadro dei servizi pianificati e coordinati dalla locale Compagnia Carabinieri, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche in previsione dell’imminente periodo natalizio, è stata condotta un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di uno spacciatore.

I militari della Stazione di Termoli sono, difatti, intervenuti in un’abitazione dove si trovava un venticinquenne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso di attività perquisitiva, sono state rinvenute nella disponibilità del giovane, ben 47 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e alcuni grammi di marijuana, nonché denaro in contante provento dell’attività di spaccio.

Dopo aver ultimato gli accertamenti, la sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta veniva sottoposta a sequestro, mentre lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Larino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nella stessa zona dell’operazione, veniva, altresì, fermato dai militari dello stesso Reparto operante, un ventenne termolese. Al termine di idoneo controllo, venivano recuperati circa due grammi di eroina e cocaina. Immediata, pertanto, la segnalazione a suo carico quale assuntore, indirizzata all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso.

Senza tregua, dunque, continua ancor più incisiva l’attività di contrasto, messa in campo dai Carabinieri della Compagnia di Termoli, allo spaccio di droga. Quest’ultimo non rappresenta solo un mercato di morte ma, come sottolineato più volte, costituisce un elemento demoltiplicatore di varie fattispecie criminose quali i reati contro il patrimonio, quelli in materia di traffico di armi e di prostituzione.