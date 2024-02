di Redazione

Adhoc è il canale riservato ai soli professionisti del settore HORECA con un posizionamento di prodotti e servizi focalizzati su qualità e convenienza. Più di 10.000 referenze per il settore alimentare con un’attenzione particolare alle specificità territoriali in cui si trovano i punti vendita. Un assortimento completo che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali, costruito sulle esigenze dei clienti, con prezzi Adhoc, promozioni imbattibili e tante altre opportunità su misura per risparmiare con semplicità tutto l’anno. All’interno dei cash&carry Adhoc sono presenti i reparti dei freschissimi con prodotti selezionati, controllati e certificati. Con arrivi giornalieri è possibile trovare prodotti ittici freschissimi, sia pescati sia allevati, carni nazionali ed estere nonché prodotti ortofrutticoli altamente selezionati da Adhoc per offrire qualità e convenienza. Completano l’assortimento i reparti dei salumi, formaggi e prodotti gastronomici, il mondo dei surgelati, l’enoteca professionale ed il beverage. Il Punto Vendita è situato a Venafro – Centro Commerciale La Madonnella – SS 85 Centro Commerciale “La Madonnella” Isolato C