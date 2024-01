di Redazione

Il Dirigente Scolastico, Prof. Umberto Di Lallo, porta a conoscenza dell’iniziativa del proprio Istituto, il “Sandro Pertini” di Campobasso, che si prepara ad illustrare la propria offerta formativa a studenti e genitori alle prese con la scelta della scuola superiore.

“Domenica 21 gennaio e 4 febbraio 2024 dalle ore 09.00 alle 13.30, nella sede di via Scardocchia, porte aperte per l’Istituto Biotecnologico “Sandro Pertini” di Campobasso che si prepara ad illustrare la propria offerta formativa a studenti e genitori alle prese con la scelta della scuola superiore.

L’istituto tecnico Biotecnologico, oltre a garantire una solida cultura scientifico-tecnologica, consente di passare facilmente dal mondo della scuola a quello del lavoro. Tra gli sbocchi occupazionali e professionali: tecnico analista in laboratori analisi chimiche e batteriologiche; tecnico di ricerca nei laboratori scientifici soprattutto nei settori ambientali, sanitario, ospedaliero e chimico; tecnico con mansione di conduzione e di controllo qualità industrie a carattere biochimico e farmaceutico; insegnante tecnico-pratico negli Istituti Tecnici e Professionali e nei corsi per lavoratori dell’industria.