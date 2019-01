Nei vari istituti scolastici di Isernia si “aprono le porte” alla cittadinanza interessata alle iscrizioni dei propri figli ai vari gradi di istruzione. È un alternarsi di domande e di verifiche sull’offerta formativa che le scuole offrono, del grado di insegnamento, dei risultati che si spera di ottenere in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro e per la preparazione alla successiva fase universitaria.

«Le nostre scuole sono delle ottime ‘case della cultura’ – sostiene l’assessore comunale all’istruzione Sonia De Toma –. Offrono un’adeguata preparazione e svolgono un’ottima attività educativa in ambienti sani, sicuri, idonei per lo sviluppo e la crescita dei nostri figli. Oggi c’è la libertà di scelta: si sceglie la scuola che risponde di più alle esigenze dei genitori e dei figli, quella che vede entrare fragili bambini di tre anni che ne usciranno adolescenti, e che rimarranno sempre parte dell’istituto comprensivo in cui hanno svolto i tre gradi di studio obbligatori».

Stante dunque la libertà di iscrizione, l’amministrazione comunale di Isernia è costantemente al lavoro per garantire un reale diritto allo studio, in luoghi sereni e sicuri strutturalmente, flessibili per l’apprendimento e con efficienti servizi connessi alle attività educative svolte dal personale dei singoli plessi. Quest’anno, a seguito della riorganizzazione scolastica dettata dall’essenziale principio della sicurezza, da sempre richiesto nei vari anni dai genitori, il Comune di Isernia ha reso più operanti il servizio trasporto scolastico nonché quello del servizio mensa.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, gli scuolabus sono assicurati a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’intero Comune di Isernia, intendendo ovviamente anche le zone limitrofe. Infatti tutte le borgate sono agevolmente collegate con le varie scuole, ricevendo trattamenti e tariffe particolari nella fruizione del servizio. In particolar modo, con delibera n. 193 del 10 ottobre 2018, la giunta comunale ha riconosciuto il diritto al trasporto scolastico “gratuito”, ossia senza oneri per le famiglie, a coloro che si iscriveranno alla San Pietro Celestino nella nuova sede sita in località Acquasolfurea o che sono già iscritti agli anni successivi.

Il servizio garantisce il trasporto anche in tutte le borgate poste a nord di Isernia, che si vedono per la prima volta fornite di una scuola con ambienti operativi di apprendimento ideale nelle immediate vicinanze. Allo stesso modo i plessi dell’istituto comprensivo ‘Giovanni XIII’ sono facilmente raggiungibili stante la centralità della zona in cui sono ubicati. Per quanto riguarda il servizio mensa, i plessi sono serviti da tre cucine dislocate sul territorio comunale, che garantiscono la genuinità e il rispetto delle tabelle predisposte dall’Asrem di Isernia.

Dal prossimo anno scolastico, in occasione di un nuovo sistema di informatizzazione che sarà pubblicizzato a breve, si garantirà ai genitori di tutti gli alunni un servizio di gestione del servizio mensa più semplice e più efficiente, mantenendo altresì inalterate le tariffe della ristorazione scolastica, considerate le più economiche a livello nazionale.