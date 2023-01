Nel periodo, e sino al prossimo 31 gennaio ultimo giorno utile per le iscrizioni alle prime classi delle Superori per il nuovo anno scolastico 2023/2024, tutti gli istituti scolastici superiori della Penisola indicono ed invitano agli “Open Day” per accogliere i futuri studenti ed illustrare loro caratteristiche, indirizzi e peculiarità delle singole scuole superiori. La scuola superiore statale italiana si propone alla futura classe discente perché scelga un determinato indirizzo didattico. A tanto non sfugge ovviamente il Molise. Venendo a Venafro, da segnalare l’Open Day di sabato 21 gennaio ’23 (h 9/13 e 16/19) -dopo il precedente Open Day di sabato 14 gennaio u.s.- dell’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Giordano” di Venafro con sedi didattiche in Via del Carmine, quella storica del Liceo Classico, e in via Maiella, col ”De Nicola”che propone tutta un’articolata serie e possibilità di ulteriori indirizzi di studi. Ed eccola in sintesi l’offerta didattico/formativa del “Giordano” venafrano : liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico op. scienze applicate, istituto professionale odontotecnico, ist. tecnico costruzioni ambiente e territorio, ist. Tecnico amministrazione finanza e marketing, ist. Professionale servizi per la sanità e l’assistenza e liceo classico/scientifico cin curvature. Per saperne di più, www.Isissgiordano.edu.it.