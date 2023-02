Il Festival della Canzone Italiana a Sanremo si è appena concluso ed anche il Molise ha dato il proprio contributo in termini professionali. Ad attestarlo l’hairstylist venafrana Nicoletta Di Clemente che al riguardo dichiara : ”Mi sono preso cura -afferma la donna, nella circostanza affiancata alle produzioni Rai con Alpacino Service Rai- del look degli artisti in gara e degli ospiti del festival. Del resto per me non si è trattato di una novità in quanto da sempre lavoro per grandi eventi. Sono presente nel backstage di prestigiose sfilate al Fashion Week di Milano, nonché coordinatrice e responsabile da 11 anni del Concorso di Miss Italia e mi occupo del trucco di importanti personaggi dello spettacolo”.

Veniamo alla sua attualità professionale. “Ricopro oggi il ruolo -aggiunge la venafrana- di Beauty Consultant per l’haircare in una grande azienda italiana, la Farnesi, rivestendo altresì l’importante veste di vicepresidente di Confartigianato Molise”. In effetti mostra grande soddisfazione la professionista venafrana, conosciuta ed apprezzata tra gli addetti del settore anche a livello nazionale. La chiusura della chiacchierata ha però un sapore tutto particolare, improntato alla sua terra di origine, il Molise : ”Sono onorata ovunque vado -afferma la Di Clemente con un largo sorriso di compiacimento- di rappresentare il nostro Molise, terra bella, apprezzabile e tutta da valorizzare e scoprire !”.

Nella carrellata di foto allegate l’hairstylist molisana cura l’immagine del giovane Francesco Oppini, di un componente de I Cugini di Campagna e della presentatrice del programma TV Talk Claudia Bancone.